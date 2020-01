[youtubre]https://www.youtube.com/watch?v=ZRMyHGusEAM[/youtube]La reina Gaspar ha encandilat amb el seu discurs als assistents de la cavalcada de Matadepera, tal com es pot veure en aquest compartit per Veïns de Matadepera. Amb un to clarament ecologista i feminista, la reina ha emplaçat als nens a "demanar" als adults "que vigilin i cuidin bé el planeta", ja que "ells ja en saben". També ha assegurat que "la veu dels nens "també conta, per afegir que "saben el que és just i injust". A més, Gaspar ha animat a les nenes a "ser el que vulguin ser", per recordar que "a l'Orient també hi ha reines".

