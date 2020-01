La loteria organitzada pels manters recapta més de 55.000 euros

El sorteig de nadal organitzat pel Sindicat Populars de Venedors Ambulants de Barcelona ha aconseguit recaptar 55.000 euros que destinaran a ajudar els manters que treballen al carrer i a constituir una cooperativa per ajudar-los a sortir de la manta. En total s'han venut 5.501 butlletes segons expliquen des del Sindicat, i el premi que es repartirà són una sèrie de caçadores texanes il·lustrades per artistes de renom.Per a fer els dibuixos, la vintena d'artistes que han col·laborat en la iniciativa, van escoltar les històries de vida i les reivindicacions polítiques d'un grup de manters. Alguns dels dissenyadors que han col·laborat en la campanya són Flavita Banana, Guim Tió Zarraluki, Javier de Riba, Javirroyo, Jor Ros, Marc Pallarès, Marina Esmeraldo i Olga Capdevila, entre d'altres.El sorteig començarà a les vuit de la tarda d'aquest diumenge i es podrà seguir en directe a través de la web manteros.org . Els números premiats quedaran publicats al web i a les xarxes socials, i els guanyadors rebran un correu per donar-los la notícia.

