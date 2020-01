Jovent Republicà protesta contra el consumisme a La Roca Village

Diversos membres de Jovent Republicà s'han concentrat aquest dissabte a La Roca Village per denunciar que, en època de les festes nadalenques, "un moment en què el consumisme, una de les cares més salvatges del capitalisme, es fa més evident que mai".En un comunicat, l'entitat denuncia que actualment es viu en un context "on les desigualtats cada dia s'amplien més" i condemnen "l'explotació laboral de les grans multinacionals que dins La Roca Village trobem". En aquest sentit, posen especial èmfasi en les "condicions aberrants dins les fàbriques d'on provenen els productes que aquí es venen amb una safata d'or".Segueixen afegint que "les boutiques que trobem a aquest complex estan tacades d'escàndols a nivell mundial, que es perpetuen amb cada cèntim gastat aquí al Vallès Oriental. Ens venen somnis darrere d'aparadors brillants, quan en realitat ens aboquen a la misèria més absoluta".Pel que fa a l'acció reivindicativa, expliquen que "és per demostrar davant de la gent que el model de consum promogut per llocs com La Roca Village és un model que afavoreix l'augment de les desigualtats al món, és un model que perpetua el patriarcat i que ens abocarà a la destrucció del planeta". I segueixen: "Centres com aquests perpetuen un model de consum que sobreposa la producció massiva i el consum massiu per sobre de tot, sense tenir en compte les conseqüències. Marques com Tommy Hilfiger, Calvin Klein o Nike han estat ja apuntades i acusades des d'Observadors internacionals per explotació de nens i nenes d'entre 8 i 14 anys en pèssimes condicions". Finalment, defensen que "dins d'una societat capitalista on els diners ho són tot, el nostre poder sovint rau en decidir on volem comprar: O enormes complexes, o comerços locals; O producció massiva, o km0; O contaminació, o sostenibilitat; O Explotació Laboral, o Justícia Social".

