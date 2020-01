VÍDEO El salvatge monòleg que ha deixat amb un pam de nas els famosos de Hollywood

This was actually sensational. Ricky Gervais at The Golden Globes - pic.twitter.com/k2QccGeXaO — Max and Paddy Quotes (@maxandpaddyline) January 6, 2020

Les cares d'indignació i consternació entre el públic es repetien cada cop que el còmic Ricky Gervais obria la boca durant la inauguració de la gala dels Globus d'Or. Acudits sobre el suïcidi del magnat Jeffrey Epstein, acusat d'estar involucrat en una trama de pederàstia i que va se trobat sense vida el passat mes d'agost a la seva cela, o bé sobre el casos d'abusos sexuals per part del Harvey Weinstein, van ser algunes de les perles amb les que l'humorista va carregar contra tota l'elit de Hollywood."És el meu última cop (a la gala). Què més dona? Encara que en realitat mai m'ha importat", amb aquesta declaració d'intencions Gervais arrencava el monòleg on va burlar-se d'actors com Joe Pesci, a qui va comparar amb el Baby Yoda, o Leonardo Dicaprio, sobre qui va fer un acudit en relació a l'edat de les seves parelles. Encara que el dard més punyent se'l va emportar el director de cine Marti Scorsese per les seves crítiques al món Marvel i la duració del seu darrer llargmetratge The Irisihman (L'Irlandès).Aquest any la pel·lícula guanyadora ha estat el drama bèl·lic 1917, del director Sam Mendes. Mentre que el film de Quention Tarantiona, Once Upon a Time... in Hollywood (Érase una vez en... Hollywood), va emportar-se els premis de millor guió i de millor actor secundari per a Brad Pitt, entre altres.

