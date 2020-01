El sorteig de Reis deixa gairebé 30 milions d'euros a Catalunya

Ja es coneixen els números premiats en aquest sorteig de Reis del 2020. En l'acte, celebrat al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat, el primer premi, el número 57342, ha esquitxat en diverses poblacions catalanes. El segon premi també ha deixat centenars de milers d'euros en diversos punts del Principat.Pineda de Mar, Mollet del Vallès, Barcelona, Lleida, Vilanova del Camí han estat les poblacions on s'ha venut el primer premi, premiat amb 200.000 euros per dècim. El primer premi també s'ha repartit arreu d'Espanya: municipis de les províncies de La Corunya, Lleó, València o Cuenca també han rebut la pluja de milions d'aquest 6 de gener.Vilanova del Camí i Mollet del Vallès s'han vist agraciades amb una sèrie -valorada en 2 milions d'euros- cada una. Pel que fa a Pineda de Mar i Lleida, s'hi ha venut un dècim premiat amb 200.000 euros cada un. D'aquesta manera, el primer premi de la rifa ha deixat 4,4 milions a Catalunya.Les boles del sorteig han dictaminat que el segon premi del sorteig de Reis d'aquest 2020 requeia en el 21816. El número, recompensat amb 75.000 euros per butlleta ha estat venut a Vic, Artés, Girona, Llagostera, Lleida i Figueres.A Girona, a l'administració de la Plaça del Marquès se n'han venut 29 sèries, que suposen un premi total de poc més de 21 milions d'euros. A Lleida s'hi ha venut una sèrie (750.000 euros) i la resta de municipis se n'ha venut almenys un dècim, deixant un total de 22.750.000 provinents d'aquest segon premi.

Pel que fa al tercer premi, el 26706, premiat amb 25.000 euros per dècim, cap administració catalana l'ha venut. D'aquesta manera, Torrent (València) i Valladolid, se l'han repartit íntegrament.

El sorteig de Reis d'aquest 2020 ha deixat a Catalunya una pluja valorada en prop de 27 milions, molt per sota dels 110 milions que va deixar-hi la mateixa rifa l'any passat . Tot i així, aquesta quantitat encara dista més dels 450 milions repartits ara fa unes setmanes durant la Loteria de Nadal , en què la grossa va inundar la província de Tarragona amb 388 milions d'euros.

