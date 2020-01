El sorteig de Reis, en directe

11:36

Amb un total de 99.138.000 euros consignats, s'ha aspirat a vendre dècims per valor de 13,04 euros per habitants. Així, Catalunya busca tornar a sortir guanyadora com a la rifa de l'any passat, quan el primer i el tercer premi van caure íntegrament a Barcelona i a Sabadell, el que va deixar més de 110 milions al territori.