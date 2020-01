Cinc consells per contrarestar els excessos dels àpats nadalencs

El Nadal s'acaba, però les conseqüències dels grans àpats nadalencs ja són ben presents. Poques persones aconsegueixen superar aquestes dates sense haver guanyat uns quilos extra.La dietista nutricional de l'Hospital La Luz de Madrid, Cristina Ortega, explica que els àpats nadalencs es caracteritzen per un alt consum d'aliments calòrics amb alts nivells de grasses saturades i colesterols, sovint acompanyades de salses i d'una ingesta massiva de dolços. Un excés de patrons prohibits i poc recomanats que recalca "que si es consumeixen de manera ocasional no és perjudicial", però que caldrà anar amb compte que "no s'incloguin en els nostres hàbits alimentaris".Ortega explica que mantenir el pes o baixar quilos "no s'aconsegueix amb dietes exprés miraculoses" sinó amb la posada en pràctica de bons hàbits i amb la capacitat de mantenir-los al llarg del temps. En relació amb les pràctiques esportives que molts opten com a solució, considera només amb "mantenir-nos actius durant el Nadal ja ens ajudarà a cremar els excessos de calories" i que és millor evitar una sobrecàrrega física temporal al qual el cos "no està acostumat".Tot i així, l'experta dietista ens presenta un conjunt de consells fàcils de seguir per enfrontar-nos amb més èxit al desafiament nadalenc:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor