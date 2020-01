Els trens tornen a circular entre Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf

Renfe ha reobert a primera hora d'aquest matí el tram comprès entre les estacions de Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf, a Barcelona. D'aquesta manera, el servei de les línies R3, R4 i R12 recupera el recorregut i horaris habituals, que s'havien vist alterats a causa de les obres de construcció dels túnels viaris de la plaça de les Glòries. La circulació de trens havia quedat interrompuda el 21 de desembre i durant aquest període, s'han fet treballs de reforç a l'interior del túnel d'ADIF per on circulen les línies que s'han vist afectades. Durant les festes de Nadal, ha funcionat un pla alternatiu de transport establert entre l'Ajuntament de Barcelona, Renfe i TMB.Fins la reobertura de la via, els trens de les línies afectades iniciaven i finalitzaven el seu recorregut a Sant Andreu Arenal, i per seguir el viatge, els passatgers havien de fer transbord amb la línia 1 del metro, que s'atura en estacions com Arc de Triomf i Catalunya, entre d'altres. Ara, la circulació s'ha vist normalitzada.

