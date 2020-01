FOTO Els escandalosos (per barats) preus del bar del Congrés

Escàndol de bar el del Congrés. 3 cafès amb llet i 3 croissants ens ha costat 2.73 euros. Digueu-me un sol altre bar a Espanya que costi això pic.twitter.com/NbkZ784n28 — Adrià Santasusagna (@adrisantaa) January 5, 2020

Esmorzar fora de casa per menys d'un euro. Llegit així, a tots ens pot semblar quelcom impossible. Però no ho és en un lloc, força distingit, d'Espanya: el Congrés dels Diputats. Els escandalosos preus del bar de la cambra baixa, on aquests dies es debat sobre la investidura de Pedro Sánchez, tornen a ser tema de debat a les xarxes socials.En les últimes hores s'ha fet viral la fotografia d'un tiquet d'aquest establiment, difós pel periodista de RAC1 Adrià Santasusagna, en què s'aprecia com tres "esmorzar-berenar" no arriben ni als tres euros. En concret, 2,73 euros per tres cafès amb llet i tres croissants.La publicació acumula milers de comparticions i reaccions.

