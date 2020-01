Detingut un home per matar la seva dona i la seva filla de tres anys a Esplugues

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Esplugues de Llobregat un home acusat d'haver matat la seva dona i la seva filla menor d'edat, segons han informat la policia catalana. Els Mossos han estat alertats a les 06.10 d'aquest dilluns que un home hauria matat la seva dona, de 28 anys, i la seva filla menor d'edat, a l'interior del seu domicili.Segons ha pogut saber l'ACN de fonts de la investigació, la menor tenia 3 anys. En el domicili s'ha detingut el presumpte autor del doble homicidi, un home de 27 anys. Abans de portar-lo a comissaria, l'home ha estat traslladat a un centre sanitari per tractar-lo d'unes ferides que, segons ha informat el TSJC, han estat per "autolesió".Aquest és el primer cas de violència masclista a Catalunya del 2020 i, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), no hi ha antecedents judicials de violència entre ells. La jutgessa de guàrdia ha procedit a l'aixecament dels cadàvers i ha decret el secret de la causa. En els propers dies, el detingut passarà a disposició judicial.Fins al lloc dels fets, que han tingut lloc al barri de la Plana d'Esplugues, s'han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local d'Esplugues i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la mort de les dues persones.La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud s'ha fet càrrec de la investigació del que és el primer cas de violència masclista de l'any.L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, s'ha mostrat "abatuda". "Avui ens aixequem amb la pitjor de les notícies, el masclisme criminal continua destrossant vides", ha assegurat en un missatge al seu compte de Twitter. L'alcaldessa ha traslladat el seu "afecte i acompanyament a tota la família" i ha demanat no fer "ni un pas enrere" contra la violència masclista.D'altra banda, l'Ajuntament del municipi ha decretat tres dies de dol. A més, aquest dimarts 7 de gener s'hi celebrarà un ple extraordinari per tractar uns fets que Díaz ha titllat de "terribles i incomprensibles".Per la seva banda, també a través de Twitter, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat "corprès", "horroritzat" i "indignat". "Només portem sis dies d'any i a Catalunya ja tenim dues víctimes de violència de gènere", ha lamentat. El president ha emplaçat a "treballar conjuntament des de tots els fronts contra les arrels que sostenen aquesta xacra".

