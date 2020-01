#ProteccioCivil activa el #REGALCAT i per indicació dels Reis d'Orient 👑👑👑 demana a tots els nens i nenes que vagin a dormir i deixin treballar la comitiva reial. Els espera una nit llarga... i màgica. #BonaNit #ReisMags pic.twitter.com/KQNbJcky5e — Protecció civil (@emergenciescat) January 5, 2020

La nit del 5 al 6 de gener està considerada com la nit més màgica de l'any. L'arribada dels Reis d'Orient il·lusiona milions de nens i nenes -i també adults- any rere any. Aquest diumenge, Protecció Civil s'ha volgut sumar a la tradició amb un missatge a les xarxes socials que ha estat molt aplaudit pels usuaris.Des del compte oficial, Emergències anunciava poc després de dos quarts de 10 de la nit que activava el pla REGALCAT per "indicació dels Reis d'Orient". Protecció Civil demanava així a tots els nens i nenes que anessin a dormir i deixessin treballar la comitiva reial. "Els espera una nit llarga... i màgica", conclou el comunicat.

