«1917» i «Érase una vez en... Hollywood» triomfen als Globus d'Or

Érase una vez en... Hollywood amb tres premis, incloent el de millor comèdia o musical, i 1917, el film de Sam Mendes, que es va alçar amb els guardons de millor drama i millor director, van ser les grans triomfadores de la 77a edició dels Globus d'Or en les categories de cinema. En televisió, van dominar 'Fleabag' en comèdia, Succession en drama i 'Chernobyl en l'apartat de minisèries i telefilmes.En la gala celebrada a l'hotel Beverly Hilton de Los Angeles, que va estar conduïda per cinquena vegada pel còmic Ricky Gervais, l'èpic drama bèl·lic ambientat en la Primera Guerra Mundial 1917 es va imposar a El irlandés -la gran derrotada de la nit que partia com una de les favorites i es va anar de buit- Joker, Historia de un matrimonio i Dos Papas i es va alçar amb el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica. El de millor director va ser per a Mendes, que competia pel premi amb Quentin Tarantino, Todd Phillips, Bong Joon Ho i Martin Scorsese.Érase una vez... en Hollywood es va endur el guardó a la millor pel·lícula de comèdia o musical i Quentin Tarantino va obtenir el de millor guió. Un text que, segons va destacar en recollir el premi, es va veure enriquit per les constants aportacions del trio protagonista, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Margot Robbie, que van anar incorporant "diferents i noves capes" al ja escrit durant el rodatge.El premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa, categoria en la qual estava nominada Dolor i glòria de Pedro Almodóvar, va anar per a Parásitos de Bong Joon Ho. En l'apartat interpretatiu, Joaquin Phoenix es va emportar el premi al millor actor dramàtic pel seu paper en Joker.Renée Zellweger va guanyar el Globus d'Or a la millor actriu dramàtica per la seva interpretació de Judy Garland a Judy, Taron Egerton va obtenir el reconeixement a millor actor en una comèdia o musical per la seva encarnació d'Elton John a Rocketman mentre que Awkwafina va ser la guanyadora en l'apartat femení per The Farewell.Laura Dern es va alçar amb el guardó a la millor actriu de repartiment per la seva interpretació d'una cínica advocada a Historia de un matrimonio i Brad Pitt es va emportar el de millor actor de repartiment.Altres premiats de la nit van ser Elton John, que es va emportar el Globus d'Or a la millor cançó original per I'm Gonna Love Em Again, Hildur Gunadóttir per la banda sonora de Joker, i Mr. Link. El origen perido, la producció de Laika que va ser triada com a millor film d'animació.En les categories de televisió, Succession es va emportar el premi a la millor sèrie dramàtica i Brian Coix el de millor actor protagonista mentre que Olivia Colman, amb la seva interpretació d'Isabel II a The Crown, es va fer amb el premi a la millor actriu dramàtica. Per part seva, Fleabag es va emportar el premi a la millor sèrie de comèdia amb la seva segona temporada i la seva creadora i protagonista, Phoebe Waller-Bridge, el de millor actriu. El premi al millor actor de comèdia va ser per a Ramy Youssef per Ramy.

