La diputada dels comuns al Congrés Aina Vidal anuncia que té càncer

Avui no he pogut anar a al Congrés a votar. Són dies de nervis i jo i la meva família hem cregut important explicar el perquè.



Salut i lluita ✊🏻 pic.twitter.com/9oQqOw8O6c — Aina Vidal Sáez (@AinaVS) January 5, 2020

Aina Vidal, diputada d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, té càncer. Així ho ha anunciat ella mateixa a les xarxes socials en les últimes hores. En l'escrit, Vidal explica els motius pels quals no va poder assistir a la primera volta de la investidura de Pedro Sánchez, però també anuncia que sí que hi serà aquest dimarts, dia en què està previst que el nou govern rebi llum verda."No fallaré! Per res del món em perdria una investidura que serà molt més que una votació", remarca la diputada, la qual afegeix que l'executiu liderat per socialistes i comuns tindrà la responsabilitat "d'estar a l'alçada" d'una societat "feminista, ecologista i que brama per recuperar la justícia social".En el mateix text difós a les xarxes socials, Vidal confessa que no esperava fer públic "quelcom tant personal", però que ha decidit fer el pas pels "tot tipus de nervis" que ha aixecat l'ajustada votació. "Tinc càncer. Un de raro, estès i agressiu. Un que em provoca dolor", detalla la representant dels comuns.Vidal explica que se sent acompanyada i estimada per la "millor família i els millors amics i amigues" i que el seu màxim desig és poder lluitar -i guanyar- la malaltia.

