Dos persones han resultat ferides en l'accident d'un ultralleuger a Ulldecona (Montsià). El vehicle ha caigut al mig d'un camp 500 metres endins de l'AP-7, prop del punt quilomètric 339, i encara es desconeixen les causes de l'incident. Els dos ocupants de l'ultralleuger, que presenten fractures i contusions, estan sent atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques, i no es tem per la seva vida. El SEM hi ha desplaçat dues unitats i els Bombers de la Generalitat hi han enviat tres dotacions.

Ultralleuger accidentat en zona de camps propera al Camp de vol #Ulldecona a l'intentar aterrar. 2 ocupants amb ferides, sent valorats pel SEM. — Núria Ventura Brusca (@NuriaVentura) January 5, 2020

