Els Reis d'Orient omplen de llum els carrers de Barcelona

Nervis i il·lusió a parts iguals per la nit més màgica de l'any. Milers de nens i nenes de Barcelona han assistit a la cavalcada d'aquest diumenge per rebre els Reis d'Orient i fer-los arribar les seves cartes. Ses Majestats, que ja havien desembarcat a la capital catalana a les quatre de la tarda, s'han passejat pels carrers de la ciutat en una desfilada que ha incorporat la il·luminació LED com una de les grans novetats d'aquest any.



La llum no sols ha servit per engalanar les carrosses que poc a poc han anat fent camí des de l'avinguda del Marquès de l'Argentera fins a plaça Espanya, sinó que també ha vestit als més de 1.200 ballarins, actors i voluntaris que hi han participat.

La llum ha estat un dels grans protagonistes d'aquest any Foto: ACN



La cavalcada ha començat puntual, a les sis de la tarda, perquè així tots els nens i nenes puguin ser al llit ben d'hora i Ses Majestats tinguin temps de repartir tots els regals. De fet, qui l'ha encapçalada ha estat la patge Estel a sobre d'una carrossa que estava il·luminada per una gegant estrella blava. Al darrera, hi han anat els Carters Reials que, amb l'ajuda d'unes perxers per poder arribar ala gent que estava més al darrera, han recollit totes les cartes per fer-les arribar als Reis

El rei Gaspar saludant als nens i nenes de Barcelona Foto: ACN

El primer rei en saludar als més petits ha estat Melcior, seguit de Gaspar, que aquest any ha estrenat una carrossa inspirada en les salamandres modernistes d'Antoni Gaudí. Encara que la més destacada ha estat ha estat la del rei Baltasar, que anava acompanyada de quatre zebres lluminoses que han deixat bocabadats als més petits. Sota les la pell ratlla da de cadascun dels animals hi havia dues persones que, coordinadament, feien anar la criatura com si tingués vida pròpia.

Benvinguda al Moll de la Fusta

Els Reis d'Orient han arribat aquest diumenge a les 16:00 hores a Barcelona. Com és tradició, Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar ho han fet per mar, a bord del pailebot, i acompanyats pel seu seguici. Després de rebre la clau de la ciutat, el Rei Baltasar ha reivindicat Barcelona com una ciutat "oberta i tolerant" i l'ha posat com a exemple de capital "acollidora i respectuosa".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, han rebut Ses Majestats al Moll de la Fusta, en companyia dels patges Gregori, Estel i Omar, que han fet de mestres de cerimònies.

L'alcaldessa Ada Colau saludant al rei Melcior Foto: ACN

Ada Colau ha entregat pa i aigua als Reis Mags com a senyal de benvinguda i ha assegurat que la ciutat "s'esforça per portar-se bé". Com a exemple, ha explicat que Barcelona està "traient cotxes" per ser "més verda" i l'ha reivindicada com a una "ciutat acollidora, on tothom hi pugui trobar casa seva".

