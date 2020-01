Junqueras recorrerà al Suprem i demana a la JEC que no executi la inhabilitació com a eurodiputat

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat la seva intenció de recórrer al Tribunal Suprem la inhabilitació exprés ordenada per la Junta Electoral Central (JEC) per tal que no pugui exercir com a eurodiputat. A través d'un escrit presentat per la seva defensa, Junqueras reclama a la JEC que s'abstingui de "realitzar qualsevol acte d'execució" de la resolució dictaminada divendres passat i anunciada pel líder del PP, Pablo Casado . Els populars van elevar un recurs a l'organisme electoral per tal de suspendre el dirigent republicà com a eurodiputat malgrat la decisió de la justícia europea.El 19 de desembre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va desautoritzar la justícia espanyola i va apuntar que Junqueras hauria d'haver accedit a l'Eurocambra després de ser escollit a les urnes el 26 de maig de l'any passat. En aquest sentit, el text de la defensa de Junqueras sosté que la resolució de la JEC "vulnera els drets fonamentals" de l'exvicepresident del Govern, i recorrerà a la sala tercera del Suprem. Va ser la sala segona d'aquest òrgan qui el va condemnar a 13 anys de presó per delictes de sedició i malversació de fons públics pel referèndum de l'1-O La JEC, en la resolució de divendres, va concloure que que el fet que Junqueras estigui condemnat és causa "d'inelegibilitat sobrevinguda" fet que li impedeix accedir a l'acta de diputat al Parlament Europeu. En l'acord, que va arribar just després de la inhabilitació de Quim Torra com a diputat al Parlament de Catalunya , l'àrbitre electoral fa córrer la llista amb la qual va concórrer ERC a les eleccions europees i proclama Jordi Solé eurodiputat en substitució del líder dels republicans.Així doncs, la Junta declarava la "pèrdua de la condició de diputat del Parlament Europeu" de Junqueras "amb anul·lació del seu mandat" amb efectes immediats i ho anunciava que ho comunicaria al president de l'organisme, David Sassoli. La JEC afirma que la "nova situació" de Junqueras, que està condemnat per sentència ferma i ja no està en presó provisional "que era la que tenia quan va resoldre el TJUE", fa que perdi el mandat parlamentari. Una visió que topa amb la de la justícia europea, que també va acreditar la immunitat de Carles Puigdemont i Toni Comín com a diputats a Brussel·les.D'aquesta manera, la JEC es va anticipar al Suprem, que ha de decidir en els pròxims dies com aplica la sentència del TJUE un cop totes les parts -Fiscalia, Advocacia de l'Estat i defensa- s'han posicionat al respecte. Diversos juristes apuntaven aquests últims dies que la Junta Electoral hauria hagut de remetre la qüestió al Suprem i no pas anticipar-se, però finalment l'ens ha optat per tirar pel dret sense esperar el posicionament de l'alt tribunal.

