L'Ajuntament de Castelló denuncia la desaparició de 536 bicicletes públiques el 2019

L'Ajuntament de Castelló ha registrat un total de 356 desaparicions de les bicicletes públiques Bicicat al llarg del 2019. Fet que relacionen amb un "repunt" del vandalisme i és per això que s'ha posat en marxa una nova campanya per "dissuadir" per "sensibilitzar a la població".El consistori ha destacat que aquesta xifra és "similar" a les 542 de 2018, però "molt superior" a les 200 de 2017 o les 116 de l'any 2016. A més, en el comunicat que ha emès també ha exposat com el 78% de les desaparicions es produeixen durant l'estiu, als mesos de juny, juliol i agost.Pel que fa a les reparacions que s'han hagut de fer a les bicicletes, les xifres també han augmentat: s'ha passat d'uns 9.970 incidents atesos al taller el 2016, a un total d'uns 10.587 el 2019.Davant d'aquesta situació l'ajuntament ha decidit impulsar la campanya "El vandalisme no és un joc. Cuida Bicicas, cuida la teva ciutat" i que es centrarà en accions a les bancades i a les bicicletes, mitjançant cartells i adhesius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor