Quatre ferits per apunyalament al Port Olímpic de Barcelona

Quatre homes han resultat ferits per arma blanca aquesta matinada a Barcelona, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra i ha avançat SER Catalunya. La policia catalana ha rebut l'avís pocs minuts abans de tres quarts de 7 de la matinada d'un apunyalament al carrer Arquitecte Sert, a la zona de la Vila Olímpica de la capital catalana. Poc després el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat els homes a diversos hospitals de la ciutat.Una de les víctimes està en estat greu, una altra té ferides de menys gravetat i dos més han resultat ferits lleus. Els quatre són de nacionalitat xinesa i han rebut ganivetades al tòrax i l'abdomen. De moment els Mossos han obert una investigació per veure si hi ha més implicats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor