Els Mossos d’Esquadra detenen un home per un delicte de robatori amb força a Calafell

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell van detenir ahir un home, de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.Els fets van tenir lloc durant el matí del passat 14 de novembre en un restaurant del carrer Vilamar a la zona de platja de Calafell. Un desconegut va fugir després de forçar la caixa enregistradora i sostraure diversos objectes de valor.Arran de la investigació oberta, ahir pels volts de les 16:30 hores l'home va ser detingut va al Vendrell i aquest matí ha passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia. No es descarta que les gestions que s'estan portant a terme donin resultats i es pugui informar a l’autoritat judicial de la participació de la mateixa persona en altres delictes a Calafell.El Mossos d’Esquadra mantenen obertes diverses línies d’investigació i han intensificat la presència policial a Calafell. A més han recomanant a les víctimes dels furts que interposin la denúncia pertinent per així tenir el màxim d'informació per facilitar la detenció dels presumptes autors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor