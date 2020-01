Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón, Manuel Castells i Yolanda Díaz seran els ministres de Podem

Pedro Sánchez anunciarà la composició del nou govern espanyol quan sigui investit dimarts i, previsiblement, el nou executiu s'estrenarà divendres en el seu primer Consell de Ministres. Però, a l'espera que es facin públics de forma oficial tots els noms dels nous ministres, ja n'han començat a transcendir alguns dels que integraran l'executiu. El sociòleg i economista Manuel Castells serà ministre d'Universitats a proposta dels comuns, que tenien la responsabilitat d'assumir aquesta cartera, separada en el nou govern de les competències de Ciència.L'elecció de Castells, avançada per La Vanguardia i confirmada per, completarà els noms escollits per Unides Podem. A banda de la vicepresidència social que ocuparà Pablo Iglesias, Irene Montero serà ministra d'Igualtat, la diputada gallega Yolanda Díaz assumirà Treball i Alberto Garzón també serà a l'executiu, probablement en el Ministeri de Consum. Iglesias i Montero ja lideren el grup parlamentari d'Unides Podem, Garzón és el líder d'IU i Díaz, una de les dirigents territorials més valorades per Iglesias.Castells, un acadèmic de prestigi, ha donat suport als comuns en les últimes cites electorals. Ho ha fet en manifestos de suport i també ha participat en actes de les campanyes de Barcelona en Comú a les eleccions municipals, com el del 22 de maig al Pati Manning , on va firmar un document de suport als comuns al costat de 165 personalitats de la universitat, la cultura i la ciència.Castells manté una bona relació amb l'alcaldessa, Ada Colau. De fet, és Colau qui ha proposat al sociòleg que assumeixi la responsabilitat de dirigir el Ministeri d'Universitats. Tal com ha pogut confirmar aquest diari de fonts de l'entorn de l'alcaldessa, Colau va reunir-se durant més de dues hores el 28 de desembre amb Castells per tancar el seu fitxatge per al nou executiu espanyol. Per a la responsabilitat al Ministeri d'Universitats s'havia apuntat també el nom de la historiadora Rosa Lluch, filla d'Ernest Lluch i candidata d'En Comú Podem, però finalment Castells ha sigut l'elecció de Colau.Amb desenes de llibres i referent en l'estudi de la societat de la informació, Castells va exercir durant més de dues dècades a la Universitat de Califòrnia de Berkeley i és també catedràtic de Sociologia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La tria dels comuns per completar el govern de coalició ha estat avalada per Pablo Iglesias i Pedro Sánchez.Sánchez es reserva la definició final de la composició del govern de coalició amb Unides Podem. Però, entre les carteres que assumirà el PSOE, ja és clar que Carmen Calvo i Nadia Calviño seran vicepresidentes. També es dona per fet que continuaran José Luis Ábalos -integrant de l'equip negociador amb ERC-, així com María Jesús Montero i Fernando-Grande Marlaska. La separació dels ministeris d'Universitats i Ciència també obre la possibilitat que Pedro Duque assumeixi un segon mandat com a membre de l'executiu espanyol.

