Tràgic accident d'una família a l'AP-7, al seu pas per l'Ametlla de Mar

Un matrimoni va quedar greument ferit aquest dissabte al vespre a l'autopista AP-7 al seu pas per l'Ametlla de Mar (Baix Ebre).La furgoneta en què viatjava la família, amb el matrimoni i dues filles menors, va haver de parar al voral perquè va punxar una de les rodes. Mentre les filles esperaven a l'interior del cotxe, el pare i la mare van sortir fora per poder canviar la roda, però van ser atropellats per un camió que no se'n va adonar de la seva presència. La dona va patir l'amputació d'una cama i el seu marit també patir ferides en una cama.El fets van passar al punt quilomètric 292 en sentit Barcelona. Els ferits van ser traslladats en ambulància a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de les nenes, que van ser traslladades a la comissaria de l'Ametlla de Mar.La família tornava de passar les vacances de Nadal al Marroc i viatjava cap a Itàlia.Al lloc del sinistre s'hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers, tres patrulles dels Mossos i diverses ambulàncies del SEM.

