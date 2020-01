El PSOE preveu que el nou consell de ministres es reuneixi divendres que ve

Encara que Pedro Sánchez acabi de perdre la primera votació de la investidura , el PSOE dona per fet que el dimarts serà escollit president gràcies a la participació de fins a nou grups polítics, entre ells, l'abstenció d'ERC i de Bildu. Tan és així, que tenen clar ja el calendari dels pròxims dies. Hores després de ser escollit, s'anunciarà la composició del govern. Els ministres prendran possessió entre dimecres i dijous i divendres es reunirà ja oficialment el nou gabinet de coalició entre Sánchez i Pablo Iglesias.Si una cosa tenen clara socialistes i Podem després de la crispada sessió amb tres partits de dretes atiant la bronca a l'hemicicle és que el govern "s'ha de posar ja en marxa". No eren pocs els diputats que lamentaven entre bambolines l'ambient sense precedents viscut a l'hemicicle. Precisament per aquest motiu, fonts del PSOE expliquen que la voluntat és que la legislatura "sigui llarga" i comenci a caminar des de la setmana que ve.Els càlculs que fan és que dimarts que ve Sánchez serà investit i que aquell mateix dia s'expliqui públicament la composició del govern. "Si hem anat ràpid fent la investidura ara hem de ser coherents a l'hora de presentar el govern", argumenten. De fet, aquest mateix diumenge s'han conegut els noms de dos ministres més : el de Manuel Castells, que a proposta d'Ada Colau serà ministre d'Universitats, com ha avançat La Vanguardia, i el d'Alberto Garzón, líder d'Esquerra Unida, que assumirà Treball.La presa de possessió oficial seria entre el dimecres i el dijous per poder accelerar la primera reunió del consell executiu, que serà el pròxim dimarts. La previsió és que en aquesta reunió s'activin mesures congelades que el PSOE havia frenat per estar "en funcions", com ara l'increment de les pensions i dels salaris públics.Des del PSOE també esperen que el to de PP i Ciutadans es rebaixi a mesura que avanci la legislatura. La "mà estesa" a Pablo Casado seguirà malgrat que el líder dels populars ha protagonitzat el debat més agre contra Sánchez. També esperen que, un cop passat el xoc per haver caigut fins als deu diputats i haver-se quedat abruptament sense el lideratge d'Albert Rivera, Inés Arrimadas torni a un to més moderat. "Esprem que superin el desconcert. Amb deu escons han de poder fer coses", asseguren els de Sánchez.

