VÍDEO Un ciclista salva la vida d'un coala deshidratat pels incendis australians

Els incendis que assolen Austràlia han estan sent els protagonistes de moltes portades aquests dies. Més d'un miler de vivendes han quedat destruïdes per les flames i centenars de persones han hagut de ser evacuades. Qui també pateix greument les flames són els animals, com és el cas d'un coala deshidratat, i que ha estat el protagonista d'un emotiu vídeo on un ciclista li dona de beure.

A les imatges es pot veure com la criatura, assedegada, beu ansiosament de l'ampolla del ciclista.Austràlia porta des del novembre sumida en una greu crisis medioambiental degut als incendis que ja han devorat més de quatre milions d'hectàrees. Les altes temperatures, els mesos de sequeres i els forts vents han generat un escenari que ha fet que els bombers s'hagin vist superats per la situació i tinguin complicat apagar els diferents focs que hi ha.

