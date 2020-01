Aitor Esteban, gran polític, gran cinèfil

, Eva al desnudo, Un Domingo cualquiera, Sopa de ganso, El club de los poetes muertos, Lawrence de Arabia... Algunes de les pel·lícules que ahir va mencionar Aitor Esteban. Quedar-te enganxat a la tele per veure una sessió d'investidura pot tenir la seva recompensa. Quan ja s'acabava, quan tocava l'última intervenció del dia tenia la intuïció que valdria la pena.. Bé, com a mínim, el millor d'entre tots els portaveus. El més cabal, el més bon orador, el que demostra millor saber fer, més intel·ligència política i emocional, el que millor sap analitzar els avatars de la vida política i parlamentària. És d'aquells polítics que et fan reconciliar una mica amb una professió que a Espanya no val ni un ral. Quan li va tocar va començar a desfilar símils cinèfils, amb sentit comú i sornegueria, sabent per què ho feia i què pretenia. Amb un discurs de fons, no per simple capritx o gracieta intranscendent. Un polític que és cinèfil, que sap explicar-ho i que sap posar-ho al servei de la seva professió amb imaginació i capacitat creativa. Sensacional.. Va aprofitar per a deixar en calçotets alguns dels impresentables que l'havien precedit en els torns de paraula. Va citar el "No guanyareu vosaltres, guanyarem nosaltres" de Pablo Casado per a retreure-li el pobríssim llenguatge "guerracivilista" i el nul sentit d'estat. De Ciutadans i la pobra Inés Arrimadas se'n va fer creus que fossin capaços de retreure'ls els pactes aconseguits en nom de Navarra quan tothom mínimament ben informat sap perfectament quina és la presència i el calat del PNB a les institucions navarreses i la seva història. Els individus de Ciutadans estan vorejant la irrellevància per molts motius. Estic convençut que el més important de tots és la seva quasi nul·la formació política, intel·lectual i humana.. Encara tinc l'esperança que en algun moment algú prendrà la paraula i els etzibarà alguna cosa així com: "Mirin, perdonin, ja n'hi ha prou de la fal·làcia segons la qual totes les opinions i ideologies són respectables. Les vostres opinions són una merda i la vostra ideologia no pot ser més putrefacta. I encara diria més, als vostres votants tampoc els tinc cap mena de respecte ni consideració". Qui ho faci pot comptar amb el meu vot a les següents eleccions. M'agradaria que fos Aitor Esteban. Jo no el podria votar. Però llavors em podria passar pel cap la descabellada però molt atractiva idea d'empadronar-me a Euskadi ni que fos per una temporada.

