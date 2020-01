​Almenys sis morts al nord d'Itàlia atropellats per un conductor begut

Seis turistas alemanes muertos atropellados en el norte de Italia por un conductor bebido



Almenys sis persones han mort aquest diumenge a Tirol del Sud, al nord d'Itàlia, després que un cotxe les hagi envestit a gran velocitat, segons ha confirmat la policia italiana. El conductor del vehicle anava begut i ha estat detingut.Les víctimes provenien d'Alemanya. El sinistre s'ha produït a la 1 de la matinada, quan el cotxe s’ha llençat sobre un grup de 17 turistes provocant la mort immediata de sis d’ells. La resta han resultat ferits, tres d’ells de gravetat.Les autoritats i la policia estan investigant què ha passat. Encara no es coneixen les identitats de les víctimes, que acabaven de sortir d’un restaurant de la zona i estaven esperant l'autobús.L’àrea es troba a la frontera amb Àustria, i es coneguda per les seves instal·lacions per a la pràctica d’esquí i esports d’hivern.

