​Un ferit greu després de caure 200 metres per una glacera a la Cerdanya

Un home de 32 anys va resultar ferit greu després de precipitar-se per una glacera mentre baixava a última hora de la tarda d'aquest dissabte a Montellà i Martinet (la Cerdanya). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, van rebre l'avís cap a tres quarts de nou del vespre, quan un amic va trucar per informar de l'accident.Els alpinistes feien el Pas dels Gosolans amb grampons i es dirigien al refugi Prat d'Aguiló quan un d'ells va relliscar i va caure 200 metres pendent avall. Les unitats d'emergències el van localitzar després d'una recerca intensa a un quart d'una de la matinada i presentava diversos traumatismes, principis d'hipotèrmia i dificultat respiratòria.El ferit va ser traslladat en furgoneta dels Bombers des de Prat d'Aguiló fins a Montellà, on l'esperava una ambulància medicalitzada del SEM, que el va traslladar a l'Hospital de la Cerdanya en estat greu.Els Bombers de la Generalitat va activar dues unitats dels GRAE i van tenir el suport dels parcs de la zona, els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquest mateix dissabte, dues persones van morir en dos accidents mentre practicaven esports d'hivern al Pirineu. Es tracta d'un practicant de raquetes a Queralbs que va caure per una pala de neu d'uns 200 metres, i d'un esquiador que feia snowboard a Montellà i Martinet i que va caure uns 300 metres per la canal del Cristall.

