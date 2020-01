El PSOE agraeix la «valentia i compromís» de Rufián per pactar la investidura

🏛️ @Adrilastra: Si creen que me van a amedrentar con gritos están muy equivocados y me conocen muy poquito.#PorUnaCoaliciónProgresista pic.twitter.com/4PQsYP6VHg — PSOE (@PSOE) January 5, 2020

Adriana Lastra, portaveu parlamentària del PSOE i peça clau al Congrés a l'hora de negociar la investidura, ha volgut agrair a Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid la seva "valentia" i el seu "compromís" a l'hora d'arribar a un acord que permeti "tornar la política a l'eix central del país". En aquest sentit s'ha expressat Lastra en la segona sessió del debat d'investidura al Congrés , que acabarà amb una votació en la qual Pedro Sánchez no disposarà de la majoria necessària per ser president. Sí que la tindrà, si no hi ha cap canvi d'última hora, en la votació de dimarts vinent, dia 7 de gener.Lastra ha admès, en tot cas, que la superació del el xoc polític existents des de fa anys entre Catalunya i l'Estat no serà senzilla. "És el moment de ser valents i afrontar la superació del conflicte. No serà fàcil, i costarà temps, però ho podem fer. Tenim l'obligació de donar certeses als ciutadans i acabar amb un conflicte que ens paralitza, ens divideix i ens enfronta", ha assenyalat la portaveu parlamentària del PSOE, que ha fet una intervenció molt dura contra una dreta especialment crispada."Són una fàbrica d'independentistes, senyor Casado", ha assenyalat en referència a Catalunya i a la seva "manca de propostes" per resoldre la situació. Lastra, a banda, ha insistit que el PP -i, per extensió, la dreta espanyola- s'està comportant "quasi com el franquisme" amb la seva oposició frontal al govern format pel PSOE i Podem. "O es defensa la democràcia o s'honora dictadors assasins. Tant esforç per convèncer que són demòcrates per acabar on van començar fa 40 anys, que és de la mà de l'extrrema dreta", ha destacat la dirigent socialista, crítica amb Vox.L'extrema dreta, que ha contribuït a la crispació del ple durant la jornada -començant per la intervenció de Bildu i acabant amb la de Lastra-, acabarà a la "paperera de la història", segons ha ressaltat la portaveu socialista. "Vostès són l'antiEspanya, l'Espanya de l'odi", ha apuntat Lastra, entre queixes de Javier Ortega Smith, número dos de Vox. "Sempre ens posarem davant d'un partit neofranquista com el vostre", ha indicat la dirigent socialista, que ha retret al PP i a Ciutadans el pactes amb ells."No hi ha antídot millor a l'extrema dreta que un govern progressista", ha assenyalat Lastra, que també ha volgut agrair la feina dels diputats socialistes i ha demanat a Sánchez "portar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)" els acords pactats per la investidura amb Unides Podem. Una investidura que depèn de dos vots, un escenari delicat en el qual Inés Arrimadas, de Ciutadans, ha provat de sembrar la llavor de la divisió entre els diputats que ja han confirmat el seu suport a Sánchez.

