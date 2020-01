Mor el conductor d'un turisme en sortir de la via a l'AP-7 al Vendrell

Aquest matí hi ha hagut un sinistre de trànsit amb una víctima mortal al punt quilomètric 217 de l’AP-7 al Vendrell (Baix Penedès) en sentit sud, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 09.39 h. L'home que ha perdut la vida és un veí de Sant Cugat del Vallès de 74 anys. És la primera víctima de l'any a les carreteres catalanes.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i el conductor ha mort. A més, una altra persona ha resultat ferida i ha estat traslladada a l’hospital del Vendrell.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor