VÍDEOS Bronca de la dreta al Congrés durant la intervenció de Bildu: «Assassins!»

.@Santi_ABASCAL abandona el hemiciclo con dos víctimas de ETA @fjosealcaraz y Antonio Salvá durante el discurso de @ehbildu pic.twitter.com/MiPZlZBAwc — Europa Press TV (@europapress_tv) January 5, 2020

#EnDirecto | Tensión el Pleno al nombrar la portavoz de Bildu a Arnaldo Otegi, quien pasó "seis injustos años en prisión"



Gritos de "terrorista" y "pide perdón"https://t.co/kZrejeI2Es



Batet apela a "la libertad de expresión y al pluralismo político" pic.twitter.com/HeFgM1obtx — Europa Press (@europapress) January 5, 2020

Diputats del PP, Cs i Vox han provocat una esbroncada al Congrés amb la interrupció constant de la intervenció de la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, amb crits d'"assassins", "terroristes" i acusacions de tenir les "mans tacades de sang". La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha hagut de cridar l'atenció a la bancada de les dretes en diverses ocasions i ha reclamat que es respecti la llibertat d'expressió.Els diputats de PP, Cs i Vox han dificultat la intervenció d'Aizpurua i han provocat una escena tensa a l'hemicicle amb els crits que han dirigit a la portaveu d'EH Bildu. El president del PP, Pablo Casado, i la portaveu dels populars, Cayetana Álvarez de Toledo, han senyalat Aizpurua mirant a Sánchez dient-li "quina vergonya" i han intentat interrompre la seva intervenció demanant la paraula, que Batet ha negat. Després del discurs d'Aizpurua, PP, Cs i Vox han cridat "viva España".Casado ha pres la paraula en acabar el torn d'Aizpurua i ha afirmat que ha estat la intervenció "més nauseabunda" que hi ha hagut mai al Congrés i ha retret a Batet que no l'hagi cridat a l'ordre. El líder del PP ha criticat que Sánchez no hagi defensat "les víctimes del terrorisme" i les institucions de l'Estat. Batet ha tornat a defensar la llibertat d'expressió. Els diputats del PSOE i Podem s'han posat dempeus i han cridat "llibertat".En un ambient tens, Aizpurua ha avisat Pedro Sánchez que el seu govern de coalició amb Podem no serà de progrés "sense comptar amb els independentistes". "No hi ha model democràtic avançat sense comptar amb els independentistes" i "sense atendre les demandes de les nostres nacions no hi haurà governs de progrés", ha afirmat la portaveu de la formació independentista basca. Aizpurua ha dit al debat d'aquest diumenge a PSOE i Podem que EH Bildu "no serà un obstacle per avançar" però ho ha condicionat al fet que s'apliquin "solucions realment democràtiques".La portaveu d'EH Bildu ha argumentat que sense resoldre la crisi territorial i abordar la reivindicació basca, catalana i gallega, serà impossible "democratitzar" l'Estat i resoldre els "problemes estructurals" que es deriven de la Transició. "El repte és complicat i complex i alhora tan fonamental", ha dit la portaveu d'EH Bildu."Democràcia o involució, autodeterminació o 155, plurinacionalitat o 'una, grande y libre'", ha plantejat Aizpurua. La portaveu d'EH Bildu ha afirmat que és "l'última oportunitat" de l'Estat per "demostrar que és possible resoldre democràticament la qüestió basca, catalana i gallega" i ha demanat a PSOE i Podem que no la deixin passar. "No és suficient amb l'aparença i amb l'estètica", ha avisat.Aizpurua ha defensat l'abstenció d'EH Bildu per "obrir una finestra d'oportunitat" i ha afirmat que no la tancaran i seran "pacients" però també "exigents". La diputada ha afirmat que són "escèptics" sobre la "voluntat i capacitat real" del govern de coalició d'aportar "solucions realment democràtiques i superar la "pulsió que recórrer totes les estructures de l'Estat", la de les "receptes autoritàries".En la seva resposta Sánchez ha "agraït" que EH Bildu faciliti amb la seva abstenció la formació de govern a l'Estat, tot i que ha tancat la porta novament al dret a decidir. Ha recordat a Aizpurua que el seu executiu vol donar una resposta "progressista" als principals desafiaments de l'Estat i ha defensat la possibilitat de "treballar en equip" i "revisar" el model de l'Estat autonòmic.En tot cas ha insistit que la societat basca és "plural" i ha apostat per una "Espanya federal". "Nosaltres defensem l'estat autonòmic i serem un baluard contra els tics recentralitzadors", ha afirmat el president del govern espanyol en funcions. Aizpurua ha contestat a la contrarèplica que "l'autonomisme no és la solució".

