La CUP retreu a Sánchez que no inclogui en el diàleg el referèndum d'autodeterminació

Primer missatge de la CUP al Congrés dels Diputats. Mireia Vehí, cap de files de la formació al Congrés, s'ha estrenat amb un discurs en què ha fet evident l'"excepcionalitat" del moment polític que viu Catalunya i Espanya -per la repressió, l'ascens dels discursos de l'extrema dreta i la retallada de drets- i ha fet evident la "desconfiança" dels anticapitalistes sobre l'acord entre el PSOE i ERC que obre una via de diàleg entre governs. Vehí ha retret al candidat a la presidència, Pedro Sánchez, que no inclogui en la mesa de negociació el referèndum d'autodeterminació.En un discurs exigent amb el futur govern de coalició espanyol, la CUP ha advertit que el pacte amb ERC per resoldre des de la política el conflicte català no tindrà "recorregut" si no s'hi inclou l'exercici del dret a l'autodeterminació. "El diàleg, sense qüestionar el règim del 78, no és viable", ha avisat Vehí, que ha negat que la seva formació sigui del "com pitjor, millor". La CUP votarà "no" a la investidura de Sánchez, però ha traslladat al líder del PSOE que desitgen que "encerti" perquè els anticapitalistes estan del copstat del "diàleg i les urnes".En una sessió al Congrés marcada per la bronca -amb crits inclosos de "Viva España i viva el rey" -, Vehí ha volgut recordar, com també ha fet Bildu, que la monarquia espanyola és "corrupta" i que el discurs de Felip VI el 3 d'octubre del 2017 va ser un missatge "autoritari".

