Barcelona rebrà la cavalcada de Reis amb més llum que mai

Elements no motoritzats que s'incorporen enguany a la cavalcada de Barcelona. Foto: ACN

Carrosses i vestits desfilaran sincronitzats gràcies a un sistema d'il·luminació led que la cavalcada de Reis de Barcelona ha dissenyat aquest any per "fer un pas més" en el nivell tecnològic i d'innovació de l'espectacle. Així doncs, serà la cavalcada "amb més llum" que hi hagut a la capital catalana, ja que una seixantena de participants duran vestits il·luminats autònomament que aniran en harmonia amb carrosses com la del Rei Gaspar, la de Correus, la de les Joguines i la de l'Estel. El tradicional espectacle incorpora aquest any elements escenogràfics autònoms, no motoritzats per fer un recorregut més respectuós amb el medi ambient.Ses Majestats arribaran a les 16:00 h al Moll de la Fusta i faran un recorregut de 5 km, amb un total de 1.200 participants i més de 5 tones de caramels.Els creadors de la cavalcada necessitaven fer un "pas important endavant" a nivell tècnic, i en els assajos d'aquest divendres a la Fàbrica de Creació han assegurat que l'objectiu s'ha complert amb escreix. S'ha dissenyat un sistema de leds expressament per a l'ocasió, ja que aquesta tecnologia "no existeix en el mercat", ha assegurat la directora artística de la cavalcada de Reis, Marta Almirall.Així, una seixantena de ballarins, actors i xanquers duran vestits que aniran sincronitzats amb els ritmes i harmonies de llums d'algunes de les carrosses, com la de l'Estel, que marca el camí amb un inici ple de llum, o les comparses del Rei Gaspar, la de correus i la de les joguines.Les altres carrosses, però, no quedaran descompensades, ja que una setantena més de participants duran també vestits amb sistemes d'il·luminació autònoms, malgrat no estiguin connectats a les carrosses. Així, no seran necessàries estructures paral·leles que il·luminin el seguici, ja que la llum fluirà des dels mateixos protagonistes."Volem mantenir la sorpresa. Veurem una cavalcada molt ben cosida, molt brillant, amb tots els ballarins que són com estels perquè els seus propis vestits els proporcionen llum", ha dit Almirall entre les carrosses que escalfen motors per al dia 5.La carrossa del Rei Gaspar, inspirada en les salamandres modernistes de Gaudí, s'ha reconstruït una part de l'estructura i a nivell de contingut se n'ha millorat l'harmonia entre la llum i el so, aprofitant al màxim la tecnologia de la qual disposa.El Rei Baltasar gaudirà d'un nou seguici amb una manada de quatre zebres que una persona mourà des de dins, i unes marionetes gegants simularan una família africana. La carrossa de les Joguines, inspirada en una fàbrica de robots de joguina automatitzada, també estrena seguici en sincronia amb la carrossa.La comparsa d'Anar a dormir estarà protagonitzada per l'imaginari dels contes que s'expliquen al llit, com El Trencanous o El bosc encantat. Els Xumeters seran estructures inflables no motoritzades, per tal d'avançar cap a elements més respectuosos amb el medi ambient.1.200 participants entre ballarins, actors, xanquers i voluntaris construiran un espectacle de carrer d'una hora aproximadament. La Patge Estel iniciarà el recorregut, seguit dels Carters reials, el Rei Melcior, els Xumeters, el Rei Gaspar, la comparsa Cada nit un conte, la nova carrossa de les Joguines, el Gegant Carboner i les caramel·leres que repartiran cinc tones de dolços.El recorregut serà l'habitual, 5 km des de l'avinguda Marquès de l'Argentera fins la Font Màgica de Montjuïc. El pressupost per a la cavalcada 2020 és com el de l'any anterior, 900.000 euros.Les cavalcades de Reis arribaran avui a tota la geografia catalana, on els esperaran milers de nens. Enguany, arriben amb dues novetats destacades: dones de reines en diverses poblacions i Baltasars "de veritat".Així, per exemple, la cavalcada de Belianes (Urgell) estarà encapçalada enguany per tres reines magues . L'organització va fer una crida entre els veïns per participar en la cavalcada del pròxim diumenge i només s'hi van presentar dones, fet que ha portat l'Ajuntament a adaptar la tradició a aquesta realitat.Per altra banda, l'entitat Casa nostra, casa vostra i el col·lectiu d'actors Tinta Negra han llençat la segona edició de la campanya "Per un Baltasar de veritat" que pretén que totes les cavalcades de Reis del 2020 siguin "inclusives" i "prescindeixin del betum i tinguin un rei i patges de debò".Aquest any, a més, les entitats han difós un espot publicitari (a sota) on Baltasar escriu una carta a tots els ajuntaments de Catalunya per demanar-los que el deixin participar a totes les cavalcades. A l'anunci, produït per l'estudi Carmel de Barcelona, hi sona la música de The Sey Sisters cantant la nadala Silent Night. Moltes localitats catalanes s'han adherit a la iniciativa. A Tarragona, els Reis de l’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, arribaran per mar al barri del Serrallo a un quart de set de la tarda . La cavalcada recorrerà els carrers de la ciutat, des del carrer Reial fins a la plaça de la Font, davant de l’Ajuntament, on l’alcalde, Pau Ricomà, lliurarà les claus de la ciutat a Ses Majestats.La comitiva dels Reis de Tarragona està formada per 17 carrosses i compta amb la participació de 280 persones, a les quals cal afegir 200 persones més entre voluntaris, Brigada Municipal, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Neteja i seguretat, entre d’altres. Durant el recorregut de la cavalcada es repartiran 2.500 quilos de caramels sense gluten, aptes per a persones celíaques. A Vic (Osona), la multitudinària cavalcada comença a les 6 de la tarda. La principal novetat d'aquest any és la inclusió de caramels embolicats amb paper compostable, i que, com sempre, són aptes per a celíacs i al·lèrgies alimentàries. La rua de Terrassa també mobilitzarà molt gent : prop de 1.500 persones entre organitzadors, participants i voluntaris i s'hi repartiran 14 tones de caramels. A més, com l'any passat, no hi participaran cavalls.

