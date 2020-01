Com ha acabat este cotxe em mig d'aquestes escales a Morella? Ens ho explica @majosellens en la #Tauladeredacció d'Al Ras, a partir de les 10:05h pic.twitter.com/fwBrMybHQh — Al ras (@AlrasAPunt) January 3, 2020

Compte amb el GPS que et pot jugar una mala passada. Així ha passat fa uns dies a l’històric municipi de Morella, a la comarca dels Ports del País Valencià: dos turistes argentins van quedar encallats a les escales de l’estret carrer Sant Joan de la localitat. Tot, per seguir les indicacions del GPS.Els veïns els van ajudar a sortir, amb taules de fusta per facilitar la baixada. El final, tot es va acabar bé i els turistes van poder continuar el seu camí amb el cotxe gairebé intacte.

