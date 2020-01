VÍDEO Piqué denuncia càntics contra Shakira al camp de l'Espanyol

Ultras fascistas del Espanyol han recibido hoy a Piqué con cánticos racistas, machistas y homófobos. El fascismo campa a sus anchas en la Liga de Tebas. pic.twitter.com/bYMgFNA5JI — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 4, 2020

No és nou, però no per això deixa de ser preocupant. Gerard Piqué ha rebut insults de caràcter homòfob, masclista i racista per part d’un sector de l’afició de l’Espanyol, durant el partit que aquest dissabte s’ha jugat al RCDE Stadium. El matx, que marcava l’inici d’Abelardo a la banqueta blanc-i-blava, ha acabat amb empat a 2 entre el Barça i l'Espanyol.El defensa blaugrana ja ha estat rebut a l’estadi per un grup d’ultres, on s’han escoltat càntics com: “Piqué cabrón, tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón”. Llavors, els insults i els xiulets contra ell i la seva esposa, la cantant Shakira, han continuat al terreny de joc.A la mitja part, segons explica La Vanguardia , Piqué s'ha adreçat a l’àrbitre Carlos del Cerro Grande per denunciar la situació i recriminar-li l’actitud de l’afició espanyolista.

