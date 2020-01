«No tinc previst nomenar un altre vicepresident» Torra al «FAQS», en deu frases

Després de l'anunci per part de la JEC sobre la seva inhabilitació i d'una jornada intensa al Parlament, el president Quim Torra ha explicat aquest dissabte al programa Preguntes Freqüents que descarta substituir al vicepresident Pere Aragonès i retenir la seva formació a la presidència en cas de ser inhabilitat, fet que no descarta a llarg termini. A més, també ha defensat la seva ratificació com a cap de govern per part de la cambra catalana, tot i que no pensa repetir:



1. "El Parlament avui té una votació i un mandat que ha d'aplicar el president del Parlament, la mesa i els diputats. Ens hem compromès amb aquesta votació."

2."No sé per què els que som al govern hauríem de ser diferents dels governs que van ser al govern anterior. Ens toca acceptar sacrificis per defensar els ideals de llibertat"

3."No tinc previst nomenar un altre vicepresident" (Torra descarta així substituir Pere Aragonès per un dirigent de JxCat i retenir per la seva formació la presidència cas que el Suprem confirmi la inhabilitació)

4."És molt probable que al final aquest procés acabi amb la meva inhabilitació d'aquí uns mesos"



5."Si hagués eleccions jo no seria el candidat per JxCat, no tinc cap aspiració de poder"

“És evident que el president de Catalunya és qui ha de liderar les negociacions” @QuimTorraiPla, president de la Generalitat #FAQSmissióimpossibleTV3 ▶️ https://t.co/lLdmqup1El pic.twitter.com/9HLIlJi8op — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) January 4, 2020

6."Si (a Pedralbes) es va aixecar de la taula, quines garanties tenim que ara el govern espanyol vulgui abordar aquesta negociació sobre l'exercici d'autodeterminació?" (En referència a l'acord arribat entre el PSOE i ERC)

7."Sí que seré a la taula de negociació, però hem de buscar ser-hi amb tota la força de la unitat" (En relació a si Torra liderarà la mesa de negociació amb el PSOE, tal com ha anunciat Esquerra)

8."Venim d'unes campanyes electorals en que hem vist Sánchez en uns discurs que no sabíem si era Sánchez o un dels tres candidats de les dretes."9."L'únic que puc dir és que si algú és conseller o consellera de govern és perquè té la meva confiança" (Sobre la possibilitat de fer dimitir al conseller d'Interior Miquel Buch)10."No ens hem manifestat durant deu anys en aquest país per votar una reforma de l'estatut sinó per exercir el dret a l'autodeterminació"

