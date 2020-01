Barça i Espanyol empaten un derbi disputat (2-2)

Disputat derbi a l'RCDE Stadium. El xinès Wu Lei ha aconseguit, a falta de només dos minuts per als 90 reglamentaris, empatar un partit que havia començat de cara per als blanquiblaus, però que havien tingut mig perdut posteriorment. Un resultat que no salva l'Espanyol d'abandonar la cua de la classificació, però que representa un primer aval per al flamant nou tècnic, AbelarsoDes del minut zero s'ha pogut veure un Espanyol concentrat, molt intens a la pressió, però qui ha mantingut el domini del joc han estat els blaugranes. Malgrat aquest control dels de Valverde el primer gol ha estat per l'Espanyol al minut 22, de la bota de David López. Després d'això els pericos, amb una autoestima més inflada, s'han fet amb la possessió de la pilota i ha acabat la primera part amb un avantatge mínim que els permetia somiar amb la victòria davant el seu màxim rival.No ha estat així. La segona part ha arrencat amb un canvi per part de Valverde: ha passat a jugar el discutit -acaba de demandar el club- Arturo Vidal en el lloc d'Ivan Rakitic. Però ha estat Suárez qui al minut 47 ha aconseguit el primer gol pel Barça i empatar el marcador. I sembla que la decisió de Valverde de fer el canvi ha acabat donant bons resultats, ja que pocs minuts després, Arturo Vidal ha fet l'1-2.Una remuntada, però, insuficient. En el 88', Wu Lei s'ha internat per la banda i, quan semblava que centraria, ha disparat a porta i ha batut el brasiler Neto. Així el xinès ha estat qui ha posat el 2 a 2 definitiu al marcador, per cloure un dels derbis amb més alternatives dels darrers anys.

