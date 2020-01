Joan Baldoví, a PP, Vox i Cs: «Deixin el napalm i la benzina»

🗣️@joanbaldovi: "Acabo con un consejo para la derecha, un remedio castizo y tradicional: esta bolsita de tila que tomada en cantidades moderadas hace verdaderos milagros. Señorías, empiecen a tomar la tila y dejen el napalm" #DebateDeInvestidura pic.twitter.com/ed6XEQF8bQ — Compromís (@compromis) January 4, 2020

Compromís, una de les forces que donarà suport a la investidura de Pedro Sánchez, el debat de la qual ha començat aquest matí i encara està en marxa , ha demanat al futur govern de coalició entre PSOE i Podem que sigui "valent i ambiciós" i adopti totes les mesures necessàries per al país.En la seva intervenció, el diputat valencià ha recriminat que "als partits de la dreta i la ultradreta", en referència a PP, Vox i Cs, "els agradi massa l'olor del napalm en llevar-se", i ha reclamat que abandonin aquesta estratègia tot mostrant-los una bosseta de til·la, que "en quantitats moderades, fa veritables miracles", ha dit. Tot seguit, ha aconsellat als diputats de dretes que "deixin el napalm i la benzina", perquè "la legislatura començarà dimarts".En aquest sentit, doncs, Baldoví defensa que la investidura la guanyaran aquells que creuen que l'Estat espanyol és "divers, plural, multilingüe i solidari", ja que, segons ell, els diputats de la dreta només busquen el poder per servir "als poderosos de sempre".Joan Baldoví ha destacat que és la primera vegada que un partit valencianista signa un pacte de governabilitat, que suposarà un tracte just per al poble valencià; i ha demanat fixar el termini per a la proposta de nou sistema de finançament que ha de ser just per als valencians però també per a murcians, andalusos i les Balears.

