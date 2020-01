«Ni un pas enrere», així han rebut a Torra els manifestants al ple del Parlament

EN DIRECTE El president de la Generalitat, Quim Torra, surt a fora expressament per saludar les desenes de persones que hi ha a les portes del Parlament manifestant-se per donar-li suport.https://t.co/Mf4thleBDa pic.twitter.com/A5BVGjyvbf — NacióDigital (@naciodigital) January 4, 2020

Crits de "Ni un pas enrere" com a mostra de rebuig a la inhabilitació de la JEC a Torra. Així han rebut els manifestants que porten hores congregats a les portes del Parlament al president de la Generalitat que, després del ple celebrat aquesta tarda, ha sortit a saludar-los expressament.Els concentrats han rebut a Torra entre aplaudiments i fins i tot, alguns han pogut donar-li la mà per sobre de les barreres del cordó policial que hi ha desplegat des del migdia entorn de l'edifici. Els assistents, convocats per l'ANC, inicialment s'havien reunit al passeig Lluís Companys per mostrar el seu suport a Torra, tot i que al final han aconseguit forçar una de les portes del parc de la Ciutadella i arribar fins a l'edifici del Parlament.

