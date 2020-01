Col·lectius llibertaris i anarquistes recordaran Quico Sabaté en el 60 aniversari del seu assassinat

Una imatge com aquesta es reviurà aquest diumenge 5 de gener de 2020 davant la tomba de Quico Sabaté Foto: Jordi Purtí

Diversos col·lectius llibertaris i anarquistes del Vallès Oriental i altres comarques catalanes seran fidels a la cita de cada 5 de gener al migdia al cementiri de Sant Celoni i homenatjaran un any més la memòria del maqui antifeixista Francesc Quico Sabaté, assassinat fa 60 anys al carrer Santa Tecla d'aquest municipi del Baix Montseny. La trobada, sense convocatòria oficial, es farà davant la tomba de Quico Sabaté i s'hi faran parlaments.El fet que enguany el 5 de gener s'escau en diumenge s'espera que l'assistència sigui més nombrosa que no pas a les dels anys anteriors. L'any passat hi van assistir una vintena de persones, entre les quals la seva filla Alba Sabaté, a qui s'espera també aquest diumenge juntament amb altres familiars del maqui. "Si no es recorden les coses, no se saben", sempre diu la filla de Quico Sabaté.A nivell de les organitzacions locals no serà fins la setmana entrant, concretament el dissabte 11 de gener, que no homenatjaran Quico Sabaté. Com en els darrers anys es farà una marxa de torxes que habitualment uneix el carrer Santa Tecla amb el cementeri de Sant Celoni i també s'ha previst el passi d'un documental. Tots aquests actes s'anunciaran a la població la setmana vinent.La finalitat és mantenir viva la flama dels ideals de Quico Sabaté cada 5 de gener. En els darrers vint anys les accions encaminades a fer conèixer la seva figura s'ha intensificat i van tenir una especial rellevància l'any 2010 en motiu de commemorar-se el 50è aniversari de l'assassinat del maqui anarquista i antifeixista.

