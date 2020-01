Rufián avisa el PSOE: «Si no hi ha mesa, no hi ha legislatura»

"Benvinguts al diàleg, benvinguts a la política". Així ha tret pit el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de l'acord arrencat al PSOE. Enmig d'un context hostil en què part de l'independentisme retreu als republicans que facilitin la investidura de Pedro Sánchez, el dirigent ha reivindicat que el seu partit ha complert amb l'objectiu proclamat en campanya: arrossegar el PSOE fins a una taula de diàleg. Ara bé, conscient que un dels punts dèbils de l'acord és el grau de compliment, ha advertit els socialistes que si "no hi ha mesa, no hi haurà legislatura".Amb aquest avís, ERC ha volgut deixar clar que farà ús del seu paper clau a l'hora de garantir la geometria que Sánchez necessita no només per a la investidura, sinó per seguir a la Moncloa. A la mesa de negociació entre governs, "entre iguals", amb el compromís d'activar la via política i desfer la judicialització, ERC hi anirà a defensar l'autodeterminació i l'amnistia. "No enganyem ningú", ha assegurat. El resultat de la negociació, ha recordat, haurà de ser sotmès a votació dels ciutadans de Catalunya."Si la mesa no es compleix i el poble és estafat, no s'estarà estafant un partit, s'estarà estafant el poble una vegada més", ha insistit. En el torn de rèplica, Sánchez s'ha afanyat en respondre que la mesa es crearà. "Fem el pas, és important i necessari. Hi estem obligats", ha dit. El president en funcions ha reconegut la voluntat d'ERC de "parlar i de superar el conflicte" i ha dit que els socialistes acudiran a la mesa amb "el millor dels ànims" i la voluntat "ferma" de resoldre el conflicte.Rufián s'ha esmerçat a defensar davant de l'independentisme per què ERC facilitarà la investidura. Ho ha fet partint del reconeixement que la inhabilitació de Quim Torra com a president de a Generalitat i d'Oriol Junqueras com a eurodiputat és "un cop d'estat", però també assenyalant que "ni per activa ni per passiva" ERC afavorirà un govern de dretes. "Independentment de si som a la presó o no, fer-ho seria trair-nos", ha dit. Però més enllà d'aquest punt de partida, Rufián ha exhibit múscul de la capacitat del seu partit per haver capgirat l'actitud d'un líder del PSOE que va liderar la campanyaRufián ha repassat l'hemeroteca dels darrers mesos de Sánchez per reivindicar fins a quin punt el fet que ERC ha aconseguit fer-lo canviar de discurs. Ha tirat d'hemeroteca per recordar com a l'abril del 2019 el líder del PSOE es referia a Catalunya com un "problema de convivència i no d'independència" i com en la campanya fa tot just dos mesos es comprometia a portar Carles Puigdemont a Espanya insinuant que tenia control sobre la Fiscalia. Avui, Sánchez ha parlat de conflicte polític, d'activar la via política i deixar enrere la desjudicialització.Segons el dirigent d'ERC, el canvi del dirigent socialista respon a la "por" a "l'extrema dreta i a la dreta extrema", que ha definit com a "asilvestrada", i davant la qual el PSOE es va "acomplexar". "Algú li va dir que utilitzant Catalunya com a arma llancívola guanyaria eleccions", li ha recriminat al candidat a la presidència tot recordant-li una campanya de "miopia i irresponsabilitat". La bona notícia, ha dit, és que la política no és dogma i que, per tant, és movible. "Prefereixo males hemeroteques que deixar de ser útil", ha resumit.

