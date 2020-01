Sánchez i ERC es conjuren per fer viable la mesa de diàleg

Rufián ha donat la "benvinguda al diàleg" a Sánchez, però Borràs considera que l'acord és "de mínims"

Davant del temor que el PSOE incompleixi, ERC ha advertit que sense mesa de negociació "no hi haurà legislatura"

Casado amenaça de denunciar Sánchez per prevaricació si no aparta Torra i Vox demana que es detingui el president de la Generalitat

El PSOE, a l'epicentre de les teories de l'apocalipsi de la dreta i amb alguns dels seus barons mirant-lo de reüll. ERC, al centre de la diana de qui dins de l'independentisme demonitza el diàleg amb el govern espanyol. Ambdós partits comparteixen que senten al clatell l'alè d'aquells que els han penjat l'etiqueta de traïdors. I és malgrat aquesta hostilitat no exempta de vertígens per a les dues parts que Pedro Sánchez i Gabriel Rufián, per un còctel de necessitat i convicció, malden per preservar la mesa de negociació pactada a foc lent durant set setmanes i per sortir dempeus d'una tempesta perfecta que, de partida, tindria tots els ingredients per fer-los fracassar.L'acció de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar Quim Torra i retirar la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras en vigílies d'un ple d'investidura d'aritmètica circense era l'enèsima prova de resistència d'una entesa edificada sobre la fragilitat de la desconfiança. "Escepticisme" és la paraula que utilitza ERC per definir les seves expectatives, mentre que el PSOE entre bambolines tampoc posa la mà al foc pels republicans. Però són precisament les pressions externes i la percepció que la dreta i els poders fàctics busquen tombar el govern de coalició del PSOE i Podem i la connivència dels sobiranismes perifèrics les que han acabat blindant l'acord.Si bé totes les parts implicades en la suma aguantaven la respiració a l'inici de la sessió al Congrés dels Diputats, els dubtes han anat amainant des del moment en què Sánchez ha pres la paraula. "No es trencarà Espanya ni la Constitució, es trencarà el bloqueig al govern progressista", ha assegurat només posar els peus al faristol. En una enèsima versió de si mateix, Sánchez reconeixia "els greuges" que sent una part de la societat catalana i proposava "recomençar" per desfer la judicialització. I al carrer Calàbria, on la direcció d'ERC estava reunida d'urgència, es prenia nota i es ratificava l'abstenció. "Benvingut al diàleg, benvingut a la política", responia hores més tard Rufián certificant que dijous Sánchez serà proclamat el dimarts. De poc ha servit, però, la proposta del candidat a la presidència de tornar a començar perquè Junts per Catalunya se sentís concernida per l'acord amb els republicans. Per molt que Rufián ha recordat que la mesa de negociació serà entre governs, que allà ERC hi portarà l'autodeterminació i l'amnistia, i que el resultat haurà de ser votat pels catalans, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, l'ha considerat "de mínims" . Al mateix temps, però, no descarta ser-hi si no és una taula "cosmètica". Després que intervengués Borràs, els diputats de JxCat han abandonat l'hemicicle. Tot plegat, mentre en paral·lel a la investidura la majoria del Parlament ratificava Torra en el càrrec de president en una jornada de pugna entre blocs i una part de l'independentisme reclamava a ERC que modifiqués la seva posició.Sense pla B, Sánchez ha travat un discurs directament adreçat a blindar els acords teixits conscient que el dels republicans és vital per seguir a la Moncloa. Ha tornat a la pauta de quan es va erigir en president en la moció de censura, ha ressuscitat l'Espanya plurinacional de José Luis Rodríguez Zapatero i ha arribat a admetre que "els sentiments no es poden imposar per la força". Una afirmació quasi antagònica a quan va prometre en campanya portar Carles Puigdemont a Espanya o quan circumscrivia la crisi amb Catalunya a un problema de convivència i no polític. Rufián a atribuït a ERC el mèrit d'haver-lo arrossegat fins aquí en compliment del que havien defensat en campanya.Embolicat en la bandera del "sí que es pot", Sánchez ha desgranat un programa d'esquerres beneït pel seu futur vicepresident, Pablo Iglesias, que en la vessant social compta també amb el suport d'ERC. Però si una cosa temen els republicans és que Sánchez faci de Zapatero a l'hora d'afrontar el conflicte i que la mesa de negociació es converteixi en el nou "apoyaré". És per això que Rufián, fent valer que ERC és peça clau més enllà de la investidura, l'ha advertit que sense aquesta taula entre governs "no hi haurà legislatura". Dit d'una altra manera: el nou govern necessitarà, per exemple, els pressupostos, per continuar."Si la mesa no es compleix i el poble és estafat, no s'estarà estafant un partit, s'estarà estafant el poble una vegada més", ha etzibat des del faristol. El missatge ha rebut ràpidament el doble check per part de Sánchez, que des del faristol s'ha compromès a complir amb la seva paraula perquè té la convicció "ferma" que cal resoldre el conflicte per la via política. No ha parlat de cap fórmula concreta més enllà de considerar que cal "corregir" un sistema autonòmic que acumula "debilitats i desgast".El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha fet d'escuder del líder del PSOE. Fins i tot agraint des del faristol que els presos polítics, en aquest cas, especialment, Oriol Junqueras, hagin "treballat" per garantir l'acord. Si bé no combrega amb l'aposta per la independència, Iglesias ha advocat perquè els valors socials i democràtics que ha reconegut que mantenen presos i exiliats actuïn d'argamassa per donar vida al futur govern.Nou partits han de garantir la viabilitat de la investidura i Sánchez s'ha centrat en modular el discurs per satisfer-los a tots malgrat les "travetes" de la dreta, a qui considera la precursora de l'actuació de la JEC. Els tres partits de dretes l'han acusat sense distinció d'estar subhastant la sobirania espanyola. Si bé Sánchez ha exhibit el seu perfil més d'esquerres, ha tastat el discurs més dur de PP, Ciutadans i Vox i ha mantingut l'intercanvi verbal més agre que hagi tingut mai amb Pablo Casado.A la col·lecció d'improperis llançats, el líder dels populars, que considera que Sánchez està actuant "contra l'Estat", hi ha sumat l'amenaça de denunciar-lo per prevaricació si no aparta de forma immediata Torra de la presidència de la Generalitat. Santiago Abascal ha redoblat l'aposta demanant ja la detenció immediata del president i dedicant una bateria de desqualificatius al líder del PSOE. Des de "frau i estafador", a "mentidor, tirà i indigne". S'hi ha sumat la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, amb un clàssic del seu argumentari: "Senyor Sánchez, el problema és vostè".Conscient que hi ha qui dins del seu partit tremola amb les aliances de la investidura i l'atac furibund de la dreta -tant Sánchez com Iglesias han acabat utilitzant "ultra dreta" per referir-se a Vox i també al PP-, Sánchez s'ha vist abocat a defensar el paper del PSOE: "S'equivoquen els qui posen en dubte, des de la dreta, el compromís de l'esquerra amb Espanya". Com també Rufián ha assenyalat que van errats els que creuen, dins de l'independentisme, que aquesta serà una mesa al servei d'un partit i no d'un país. Només el temps dirà fins a quin punt aconseguiran sortir-se'n, però el primer round del ple d'investidura ha estat la radiografia d'una investidura miracle. Manual de resistència, que diria Pedro Sánchez.

