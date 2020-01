Els manifestants que en un principi s'havien concentrat al passeig Lluís Companys han aconseguit forçar les portes del Parc de la Ciutadella per dirigir-se fins a l'entrada del Parlament on ara mateix s'hi està celebrant el ple. Malgrat que els Mossos d'Esquadra havien blindat tots els accessos a l'interior del recinte alguns dels assistents se les han enginyat per obrir-se pas a crits d'"Independència"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor