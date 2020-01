L'Havana serà la ciutat convidada per les festes de la Mercè 2020

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que la Ciutat Convidada per les festes de La Mercè, que se celebraran del 24 al 27 de setembre de 2020, serà L'Havana. Aquesta iniciativa es veurà reflectida als carrers mitjançant el teatre, la música i el cinema.



Durant aquest mes de gener, una delegació de l'Institut de Cultura de Barcelona visitarà la capital cubana per tal de concretar aquesta col·laboració, tal com ha explicat l'Ajuntament en un comunicat.

Com a Ciutat Convidada, es mostrarà l'escena artística contemporània de L'Havana, ciutat que acaba de complir 500 anys, i en què la cultura ha estat part de la seva projecció internacional, a més de la innovació.Quan es va acabar el "Període Especial" cubà, després del desmembrament de la URSS, L'Havana va iniciar les seves relacions amb Barcelona amb un agermanament, i la capital cubana ha estat considerada sempre una ciutat prioritària en el pla de cooperació internacional de Barcelona.El 2005, Barcelona va signar un conveni a l'Oficina de l'Historiador de Ciutat Havana (OHCH) per a la rehabilitació integral d'un eixample del carrer Barcelona, que incloïa la creació d'un espai anomenat Barcelona-La Habana com a punt de trobada entre ambdues capitals.Des d'aleshores, la OHCH és sòcia prioritària de Barcelona a L'Havana, i el 2013 van signar un Memoràdum d'Entesa, que es va renovar el 2018, consolidant així tota una trajectòria de cooperació en transferència de coneixements i treball tècnic entre els responsables de polítiques públiques de les dues ciutats.

