Borràs es desmarca d'ERC i veu la proposta de Sánchez com un «plantejament de mínims»

La cap de files de JxCat, Laura Borràs, ha pujat a la tribuna del Congrés amb un missatge inicial d'agraïment dirigit a Pablo Iglesias, per la seva referència als presos independentistes. Acte seguit, Borràs ha desplegat l'escepticisme del seu grup amb la via de diàleg verbalitzada per Pedro Sánchez en el debat d'investidura . La diputada ha qualificat els plantejaments de Sánchez de "mínims", un missatge que es desmarca de l'estratègia d'ERC, que mantindrà la seva abstenció per investir Sánchez i iniciar una negociació entre el govern d'Espanya i la Generalitat.Borràs ha presentat un Sánchez camaleònic -l'ha definit com el president "dels mil rostres"- i ha insistit que, per negociar amb els catalans, primer de tot s'ha de respectar els "interlocutors" escollits pels ciutadans, en referència al president de la Generalitat, Quim Torra. "Quina és la seva proposta per a Catalunya? Com vol resoldre el conflicte? El vol resoldre o el vol cronificar?", ha etzibat la líder de JxCat a Sánchez, que ha presentat les sigles que representa com els "independentistes exigents", en un dard dirigit a ERC.Borràs ha anunciat que els diputats de JxCat abandonarien el Congrés just després de la seva intervenció per tornar a Barcelona, amb la intenció de donar suport a Torra. La dirigent de JxCat, molt propera al president de la Generalitat, ha qüestionat el flirteig del candidat del PSOE amb la repressió i li ha retret el seu silenci després del pronunciament de la Junta Electoral. "Mentre vostè parla de desjudicialització del conflicte, truca a Llarena perquè retiri la immunitat a Puigdemont i Comín", ha exemplificat.Borràs s'ha referit en dues ocasions a la figura de Puigdemont, cessat pel 155 l'octubre del 2017, i ha preguntat a Sánchez si seria capaç de firmar una hipotètica inhabilitació de Torra si la tingués al davant. "És conscient senyor Sánchez que la democràcia pateix atacs de tots els aparells de l'Estat?", s'ha preguntat. JxCat ha constatat aquest dissabte que el seu és un "no" rotund a la investidura de Sánchez. Els socis de Govern votaran diferent a Madrid.

