Aquestes són les novetats de la darrera actualització de Telegram

L’aplicació Telegram va llençar ahir la seva nova actualització, amb diverses novetats i millores, com per exemple un nou editor de temes i un suport específic per a podcasts i audiollibres.Amb el nou editor de temes, dins de la configuració del xat, es facilita la modificació de l’estil dels elements del xat, com per exemple els missatges o el fons de pantalla, i inclou desenes de patrons nous per al fons de pantalla del xat, a més de permetre que cada usuari es creï el seu i compartir-lo amb d’altres usuaris.Una altra novetat és la incorporació d’un suport específic per a podcasts i audiollibres, que es podrà sentir des de la pròpia aplicació, que a més tindrà la característica de recordar en quin punt de l’àudio s’ha quedat l’usuari i continuar reproduint-lo des d’aquest mateix punt.La nova versió de Telegram permetrà programar missatges perquè s’enviïn quan el destinatari es connecti a l’aplicació, tot i que només es podrà fer si aquest té activada l’opció que es pugui veure el seu estat de línia.Altres millores són en referència a la recerca de llocs, la cerca dins dels missatges que contenen la paraula clau que busquem, i la selecció de diversos missatges sense sortir d’aquest mode de recerca, que ja es podia fer en els dispositius Android i es podrà fer a partir d’ara en els sistemes iOS.Pel què fa als usuaris d’Android, hi ha una sèrie de millores més. Entrar al mode nocturn serà més senzill, escollir la qualitat dels vídeos de manera més intuïtiva i es podrà desactivar la funció de resposta automàtica quan un usuari deixi d’escoltar un missatge de veu.Els usuaris d’iOS, amb la nova actualització,podran canviar la mida de la font en tota l’aplicació, i podran escollir quin navegador volen fer servir per obrir enllaços o podran canviar de compte d’usuari de manera més ràpida.En matèria de seguretat, la nova versió de Telegram permet als investigadors de seguretat verificar que el codi font disponible a la plataforma de desenvolupament col·laboratiu de software GitHub és el mateix que el que utilitzen les aplicacions que es descarreguen els usuaris de Google Play o Apple Store.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor