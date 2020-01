Milers de persones es concentren davant del Parlament en suport a Torra

Entrem al recinte del Parc de la Ciutadella. El poble català escull el seu president i jutges prevaricadors no ho faran. #Parlament #RevoltaPopular #RevoltaCatalana pic.twitter.com/aWuztPAgpE — Galvany per la República 🎗 #CDR (@CDRGalvany) January 4, 2020



EN DIRECTE Aquest és l'ambient ara mateix a les portes del Parlament. Crits de «Torra president»https://t.co/mOrkHZrJgC pic.twitter.com/6b4S6JiGZ8 — NacióDigital (@naciodigital) January 4, 2020

La manifestació en suport al president Quim Torra que inicialment s'havia convocat al passeig Lluís Companys ha aconseguit arribar fins a les portes del Parlament de Catalunya. Els assistents han aconseguit forçar una de les portes del parc de la Ciutadella que ja feia hores que els Mossos d'Esquadra havien blindant, i ara mateix estan arremolinats entorn al cordó policial.Mentre que a fora els manifestants coregen crits d'"independència" i "fora la bandera espanyola", a l'interior de l'hemicicle s'està duent a terme el ple extraordinari per decidir quina és la resposta que es donarà a l'anunci de la JEC. De moment, els grups independentistes han presentat una proposta de resolució que demana ratificar Torra coma president i reconèixer el dret d'autodeterminació i que serà sotmesa votació.La manifestació ha estat convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural després que ahir divendres la JEC comuniques la seva decisió d'inhabilitar a Torra abans que s'hagi pronunciat definitivament el Tribunal Suprem sobre el seu cas. Mobilització que ha estat secundada per Junts per Catalunya i que s'emmarca en el seguit de protestes que hi ha hagut les darreres 24 hores com a mostra de rebuig a la decisió de la Junta Electoral.

