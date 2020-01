Centenars de persones es manifesten a les portes de la Ciutadella en suport a Torra

Un centenar de persones s'han concentrat com a mostra de suport al president Quim Torra al passeig Lluís Companys, a les portes del parc de la Ciutadella, que ja des del migdia estan tancades per impedir que els manifestants puguin arribar a les portes del Parlament com en altres ocasions.La manifestació ha estat convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural després que ahir divendres la JEC comuniques la seva decisió d'inhabilitar a Torra abans que s'hagi pronunciat definitivament el Tribunal Suprem sobre el seu cas. Mobilització que ha estat secundada per Junts per Catalunya i que s'emmarca en el seguit de protestes que hi ha hagut les darreres 24 hores com a mostra de rebuig a la decisió de la Junta Electoral.Mentre que al carrer els manifestants continuen fent crits d'independència i en defensa de les institucions catalanes, a l'hemicicle del Parlament s'està duent a terme el ple extraordinari per decidir quina és la resposta que es donarà a l'anunci de la JEC. De moment, els grups independentistes han presentat una proposta de resolució que demana ratificar Torra coma president i reconèixer el dret d'autodeterminació i que serà sotmesa votació.

