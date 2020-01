Torra, al Parlament: «Ha arribat l'hora de plantar-nos»

A les 17.06 de la tarda, el president de la Generalitat, Quim Torra, entrava a l'hemicicle del Parlament acompanyat de tot el Govern. Els diputats independentistes, dempeus, l'aplaudien en un gest inèdit aquesta legislatura des de la sessió d'investidura. Ha estat la manera que els representants de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP han tingut de fer costat a Torra després de la inhabilitació exprés ordenada per la Junta Electoral Central (JEC), que és el que ha motivat la compareixença extraordinària en la qual el president ha enviat un missatge als diputats: "Ha arribat l'hora de plantar-nos".El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que ha denunciat que la imatge d'Espanya a nivell internacional està "per terra", ha reclamat "defensar la inviolabilitat" de tots els membres del Parlament, i ha pres la paraula a Pedro Sánchez sobre la desjudicialització del procés solemnitzada en el debat d'investidura que s'està celebrant al Congrés. "Ja n'hi ha prou de tribunals i de juntes que volen fer política", ha destacat Torra, que també ha demanat a tots els actors de l'independentisme que es reuneixin per "crear les condicions" per actuar amb unitat estratègica en la negociació que s'hauria d'obrir amb el govern espanyol després de la investidura."Plantem-nos i avancem. És a les nostres mans", ha insistit el president de la Generalitat, que ha demanat al grup impulsor de l'Assemblea de Càrrecs Electes que torni a reunir l'organisme per decidir els propers passos estratègics. De passada, Torra ha criticat que el franquisme encara perviu en determinades estructures de l'Estat -inclosos els tribunals o la JEC- i ha assegurat que la judicialització no és un problema de la dreta ni de l'anomenat deep state, sinó de "tot l'Estat"."La primera institució republicana és la voluntat popular. Vivim un cop d'estat contra les institucions del nostre país", ha assegurat Torra en l'inici de la intervenció, tot demanant "respecte" al vot de la ciutadania. "Les dictadures són plenes de lleis, i això no les converteix en una democràcia. Hi ha un aspecte primigeni que les defineix: el respecte a la voluntat popular i la capacitat d'adaptar les normes i les institucions a aquesta voluntat si s'expressa en pau", ha asseverat el dirigent de JxCat.En aquest sentit, el president ha assegurat que no hi ha democràcia "sense respecte a la ciutadania". "Les decisions d'un Parlament democràtic s'han de respectar", ha apuntat Torra, que ha preguntat als diputats si "accepten" la intervenció "autoritària" de la JEC. "A qui defensaran avui, vostès? Què defensaran? La repressió i el bloqueig o el que ha decidit la ciutadania? Acceptaran les dreceres d'un dels òrgans repressors de l'Estat?", ha seguit preguntant el president de la Generalitat.Torra ha apel·lat directament als diputats de la cambra i a la seva "consciència". "Us demano una reflexió sobre si l'actuació de la JEC la considereu legítima i que no mereixi un rebuig brutal. Avui sóc jo, però demà pot ser qualsevol de nosaltres", ha assenyalat el dirigent independentista, que ja acusat la Junta Electoral d'haver "usurpat" la funció dels tribunals per accelerar els terminis d'una inhabilitació. "No podem acceptar aquestes actuacions sense cap legitimitat democràtica", ha indicat.Marta Vilalta, portaveu d'ERC, ha definit com a "surrealista" la inhabilitació de Torra, i ha assegurat que l'Estat, amb aquesta "causa general", és incapaç de ser "plenament democràtic". "Són capaços de qualsevol cosa per mantenir els privilegis del règim. Atempten contra la democràcia amb les clavegueres de l'Estat per canviar les decisions dels parlaments per la porta del darrere", ha insistit Vilalta, crítica amb la dreta perquè vol "dinamitar" un procés de negociació encarrilat per l'independentisme a Madrid . Uns termes molt similars als que ha fet servir aquest matí el vicepresident Pere Aragonès . "Podem fer compatible la confrontació democràtica amb el diàleg", ha indicat.Vilalta ha demanat que sigui Torra qui lideri les converses entre executius, que segons el pacte entre ERC i el PSOE s'hauria de posar en marxa aquest mateix mes de gener. "Si l'Estat vol el president en fora de joc, juguem junts la partida. Anem-hi amb els consensos: autodeterminació i amnistia", ha resumit la portaveu dels republicans, que ha format part de la negociació amb els socialistes per la investidura de Sánchez.Un episodi que ha generat turbulències amb els socis de JxCat, representada aquest dissabte pel president del grup parlamentari, Albert Batet, que ha denunciat que Espanya és una "república bananera". "Anirem a totes per defensar que és el Parlament qui decideix els presidents. Ens hem plantat i ho tornarem a fer", ha insistit. Batet ha estat molt crític amb el PSOE, a qui ha acusat de promoure les querelles contra el Govern de l'1-O, tot i que en aquell moment governava el PP.El ple ja ha arrencat amb polèmica, perquè Gemma Geis (JxCat) i Anna Caula (ERC) han demanat una modificació de l'ordre del dia per tal de poder debatre la proposta de resolució conjunta de l'independentisme en la qual es ratifica Torra com a president i es reclama el reconeixement al dret a l'autodeterminació. Carlos Carrizosa, president del grup parlamentari de Ciutadans, ha assegurat que la mesa no ha actuat bé i que les propostes s'haurien d'haver tramitat a la diputació permanent.Carrizosa, de fet, ja ha anunciat un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional (TC), i ha comparat la situació amb els dies 6 i 7 de setembre del 2017, quan es van aprovar les lleis de desconnexió. Després de la intervenció del dirigent de Ciutadans, els representants del PSC -Ferran Pedret-, Catalunya en Comú Podem -Ferran Pedret- i Maria Sirvent -CUP- han secundat la demanda d'ampliar l'ordre del dia. El PP i Ciutadans, aprofitant la situació, han reclamat situar en l'agenda dues qüestions que res tenen a veure amb la compareixença de Torra. La mesa es reunirà després del debat per determinar què es farà exactament aquesta tarda al Parlament.

