Iglesias dona gràcies a presos i exiliats per haver «treballat» pel pacte

"Em consta que han treballat des de la presó per contribuir a l'acord i al diàleg i des d'aquesta tribuna vull donar-los humilment les gràcies". Aquest és el missatge que ha adreçat el líder de Podem, Pablo Iglesias, als presos independentistes i, en concret, a Oriol Junqueras després que ERC hagi anunciat que mantindrà l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez. El futur vicepresident del govern ha assegurat que ha pogut comprovar en primera persona la "profunditat inqüestionable de les conviccions democràtiques" tant dels presos com dels exiliats independentistes.Iglesias ha assegurat que li agradaria poder convèncer a través del diàleg els independentistes perquè ho deixessin de ser i impulsar plegats el republicanisme a Espanya. "Però no sóc ingenu, la majoria de vostès seguiran sent independentistes", ha assegurat el dirigent, que ha subratllat que, tanmateix, els uneixen els "valors socials i democràtics" per afrontar el conflicte i la millora de la vida de les persones al marge de què pensin.En la línia d'apostar per la via del diàleg i la desjudicialització que ha expressat Sánchez, ha recordat que Europa "ha deixat clar la inviabilitat" de trobar una sortida jurídica i que, per tant, cal apostar per una resolució política. En un discurs adreçat quasi íntegrament en carregar contra la "ultradreta i la ultra ultra dreta" -així ha definit PP i Vox-, Iglesias ha lamentat que no entenguin la diversitat de l'estat espanyol i que, en conseqüència, no acceptin la majoria parlamentària que farà prosperar la investidura. "Menystenint el Parlament, menystenen Espanya", ha assenyalat.La part més dura del discurs d'Iglesias ha estat quan ha acusat la dreta de fer el discurs de l'"anti-Espanya de la dictadura", un discurs que va "assassinar milers de compatriotes i que va destruir la democràcia". De fet, ha demanat directament a Pablo Casado que no torni a la "ideologia totalitària" que els va veure néixer de la mà de "sis ministres d'una dictadura sanguinària". Trair Espanya, ha insistit, és no garantir la igualtat de la ciutadania, vendre habitatge als fons voltor i "robar a mans plenes i finançar-se il·legalment en les campanyes". L'objectiu del nou govern de coalició, ha dit, serà "reparar les traïcions a Espanya i a la Constitució" perpetrats des de la dreta. "Abans que espanyols són vostès reaccionaris", ha etzibat.Iglesias ha demanat també a PP i Vox que, quan diuen que combatran el nou govern, s'estiguin referint a "mitjans legals" i ha reivindicat que l'aliança entre el PSOE i Podem buscarà ser la "vacuna" contra l'extrema dreta prioritzant una agenda de justícia social.El líder de Podem s'ha partit la intervenció amb el portaveu dels comuns, Jaume Asens, que ha demanat als socis i als agents socials progressistes que els fiscalitzin "per anar el més lluny possible". Asens ha afirmat que tenen l'obligació "de no decebre" i d'anar més lluny del que ho va fer el darrer govern progressista, el de José Luis Rodríguez Zapatero.Asens ha admès que el govern es trobarà amb contradiccions, i que seria més fàcil ser a l'oposició que no pas gestionar-les. "Hi haurà -ha dit- enemics enemics que agitaran fantasmes diversos". El portaveu dels comuns també ha fet referència a l'extrema dreta per assegurar que se la guanya "governant per la gent i el bé comú".

