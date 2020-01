El Parlament ratificarà Torra i reclamarà reconèixer el dret a l'autodeterminació

🎥 Llargs aplaudiments dels diputats de #JuntsxCat, els membres del @govern i el president @KRLS en suport al president @QuimTorraiPla, després de la decisió de la JEC sobre la seva inhabilitació.



El president de Catalunya l'escull el @parlamentcat, no els tribunals ‼️ pic.twitter.com/bV4ad0RCcJ — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) January 4, 2020

Els moviments contra rellotge al Parlament després de la inhabilitació exprés de Quim Torra com a diputat ordenada per la Junta Electoral Central (JEC) han fructificat en una proposta de resolució presentada per Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP que el ratifica com a president i que reclama reconèixer el dret a l'autodeterminació de Catalunya. El ple arrencarà a les cinc de la tarda amb la compareixença de Torra, que la va demanar ahir després de ser inhabilitat de forma exprés.El text acordat per les formacions independentistes assenyala que la decisió de la JEC és un "cop d'estat", denuncia una "causa general" i manté que cal arribar a un "acord nacional" que inclogui la fi de la repressió i l'amnistia per als presos. No serà, en tot cas, l'única proposta que aterri en el ple extraordinari d'aquesta tarda, perquè el PSC -a qui l'independentisme aspirava a sumar en el rebuig majoritari a la JEC- ha presentat un text propi en el qual marca distàncies amb la resolució.De fet, els socialistes insten la mesa del Parlament a presentar un recurs per defensar que el marc normatiu pertinent del cessament d'un diputat o d'un president està recollit a l'Estaut. A banda, el PSC remarca que la decisió de la Junta Electoral es pot recórrer davant del Suprem. Els de Miquel Iceta, en tot cas, no votaran a favor del text acordat per l'independentisme per la seva defensa explícita de l'autodeterminació.Catalunya en Comú Podem ha decidit presentar també una proposta pròpia de rebuig a la JEC en la qual aprofita per demanar el suport a un govern "progressista" a l'Estat. "El Parlament manifesta la necessitat de desbloquejar la situació política amb la formació d'una majoria de govern progressista i plurinacional que permeti canalitzar per la via del diàleg i la negociació el conflicte polític, recuperar drets civils i drets socials", es pot llegir al text presentat pels comuns, que seran al proper executiu de l'Estat.El PSOE, després de transcendir la inhabilitació de Torra com a diputat -decidida per 7 vots a 6 en la reunió de la Junta Electoral-, ja va assegurar que tenia "seriosos dubtes" que aquest organisme tingués competències per desposseir-lo de l'acta. El president, que ja ha posat en marxa la maquinària de recursos per evitar que s'executiu la inhabilitació, va anunciar ahir al vespre des de Palau que pensa seguir exercint el càrrec, i el seu equip vol reforçar-lo en el càrrec davant d'aquest nou embat de l'Estat.A les crítiques a la JEC s'hi van sumar també els comuns, inclosos els socis estatals, molt pendents de si la inhabilitació exprés pot comportar dificultats afegides a la investidura de Pedro Sánchez que s'està celebrant aquest dissabte al Congrés dels Diputats. En tot cas, però, ERC ja ha decidit refermar l'abstenció malgrat la decisió sobre Torra, de manera que Sánchez segueix tenint els vots necessaris per ser triat en segona volta.El president s'ha reunit aquest dissabte al matí amb els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament. A la trobada també hi ha participat Carles Puigdemont per videoconferència. La decisió de la JEC ha fet multiplicar els ja sovintejats contactes entre Palau i l'exili per plantejar el futur immediat del Govern, que en els últims dies s'ha vist sacsejat per la remor de canvis i per l'avançament electoral

Moció per ratificar Torra c... by naciodigital on Scribd

Proposta de resolució del P... by naciodigital on Scribd

