El govern de Bolívia anuncia que es coordinarà amb Vox per investigar Podem

El ministre de Govern de Bolívia, Arturo Murillo, ha anunciat un acord amb càrrecs del partit d'ultradreta espanyol Vox per investigar si es van produir pagaments a Podem amb diners públics bolivians.Per això demanarà citar a Bolívia polítics espanyols, com el líder de Podem, Pablo Iglesias; i altres noms destacats de la formació com Juan Carlos Monedero o l'actual líder de Més País, Iñigo Errejón. També volen citar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero o el jutge Baltasar Garzón. Aquestes citacions tenen la finalitat d'esclarir "les condicions i l'origen de fons irregulars a aquests partits", ha expressat Murillo.A la roda de premsa l'han acompanyat el diputat de Vox Víctor González Coello de Portugal i l'eurodiputat espanyol Hermann Tertsch, i el ministre bolivià ha explicat que "amb la visita dels diputats espanyols hem quedat molt preocupats, en aparèixer clares evidències de finançament del govern d'Evo Morales a partits polítics estrangers".Els diputats esperen obtenir tota la informació necessària per iniciar mesures legals a Espanya, amb el convenciment que s'hi sumi també la Fiscalia espanyola, ja que segons Tertsch "hi ha indicis seriosos de l'existència d'un vincle important entre polítics espanyols i el partit d'Evo Morales".L'eurodiputat de Vox també ha demanat a Espanya un recolzament al "procés democràtic" de Bolívia amb gestos "molt clars".